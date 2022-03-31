Во ВНИИ ГОЧС предупредили о риске возникновения лесных пожаров в шести регионах России

Риск возникновения очагов природных пожаров прогнозируется на территории шести регионов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Об этом информирует РИА Новости.

«Специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют (риск возникновения лесных пожаров. — RT) на севере Амурской области, на территории Астраханской, Ростовской областей, юга Приморского, Забайкальского и Краснодарского краёв», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что в пяти российских регионах зафиксированы природные пожары.

Правительство Амурской области заявило, что первые в этом году природные пожары уже были зафиксированы в регионе.