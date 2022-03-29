Актёр Горевой рассказал о фильме «Бодибилдер»

Актёр Михаил Горевой рассказал о фильме «Бодибилдер», в котором он сыграл одну из ролей.

«Да, в главной роли нашей картины снялся Денис Семенихин. Он не артист, он спортсмен, бодибилдер. Но при этом человек очень деликатный, пытливый и нежный в смысле отношения к профессии, к делу, которое он делает», — заявил Горевой в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил актёр, его собственный персонаж — это талантливый врач, учёный, который изобретает универсальное лекарство.

«Тут есть, конечно, некая мистика, волшебство. Это лекарство лечит от всех болезней, стимулирует жизнь человеческую. И, разумеется, медицинским компаниям это невыгодно, они слетят с рынка», — цитирует Горевого kp.ru.

Как отметил актёр, режиссёр Андрей Грачёв — яркий и экспрессивный человек.

«Сам он, кстати, бывший бодибилдер, но он и доктор. То есть тот самый человек, который и сценарий написал, и придумал эту историю, и снял это как режиссёр», — добавил Горевой.

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