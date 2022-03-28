Актриса Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России

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Актриса Полина Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России.
Актриса Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России
  • Gettyimages.ru

«Я не думаю, что они прямо так популярны. Часто телевизор включён фоном. И телесериалы идут, зритель, если слышит интересные интонации, останавливается, делает громче. В мелодрамах — истории про людей. А это всегда самое главное», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Долиндо выразила надежду, что в скором времени мелодрама не будет жанром только для фона.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.

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