Актриса Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России

Актриса Полина Долиндо высказалась о популярности мелодрам в России.

«Я не думаю, что они прямо так популярны. Часто телевизор включён фоном. И телесериалы идут, зритель, если слышит интересные интонации, останавливается, делает громче. В мелодрамах — истории про людей. А это всегда самое главное», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Долиндо выразила надежду, что в скором времени мелодрама не будет жанром только для фона.

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