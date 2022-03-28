По телевидению покажут второй сезон сериала «Проект «Анна Николаевна»

Телевизионная премьера второго сезона сериала «Проект «Анна Николаевна» состоится 4 апреля на ТНТ.

В центре сюжета проекта — сотрудница полиции, андроид. Во втором сезоне ей предстоит служить не в маленьком городе, а в Москве. Кроме того, коллегой андроида станет ещё одна Анна Николаевна — живой прототип робота.

Исполнительница главной роли Зоя Бербер отмечает, что сериал снят с любовью и будет интересен многим зрителям.

«Каждый зритель найдёт в истории что-то для себя. Анна Николаевна — по-настоящему особый персонаж: не просто героиня, а андроид! Очень рада была вернуться к этой роли, для меня это роль мечты! В новом сезоне вы встретите Анну Николаевну (человека) и увидите сюжетный поворот, который лично меня удивил и одновременно порадовал», — говорит актриса.

Вместе с ней роли в сериале исполнили Сергей Гармаш, Антон Филипенко, Маруся Климова, Мария Горбань и другие. Над проектом, ранее вышедшим на видеосервисе «Кинопоиск», работали режиссёр Александр Карпиловский (фильмы франшизы «Ёлки»), сценаристы Роман Непомнящий («Ёлки», «Последний министр») и Дмитрий Лемешев («Контакт», «Алиби»), а также креативный продюсер Дмитрий Нелидов («Последний министр»).

Ранее телеканал ТНТ анонсировал комедийный сериал-альманах «Семья».