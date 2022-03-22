На телевидении выйдет сериал-альманах «Семья»

Телеканал ТНТ готовит к показу комедийный сериал «Семья», снятый в формате альманаха.

Героями сериала станут члены одной большой семьи, принадлежащие к нескольким поколениям. В каждом из 20 эпизодов будут представлены четыре самостоятельные истории. Авторы проекта ожидают, что в показанных на экране ситуациях зрители любых возрастов легко узнают себя и своих знакомых.

«Название нашего сериала полностью отражает его содержание: это сериал о большой семье, на которую многим хотелось бы равняться. Мы стремились сделать тёплый, добрый семейный сериал с жизненными ситуациями, с объёмными узнаваемыми героями, с нормальными, человеческими ценностями», — говорит креативный продюсер и сценарист проекта Дмитрий Пермяков.

Роли в сериале исполняют Елена Валюшкина, Степан Девонин, Сергей Удовик, Вита Корниенко и другие актёры.

Премьера запланирована на весну 2022 года.

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