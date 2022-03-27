В МЧС предупредили о сильном ветре, метели и гололедице в Москве и Подмосковье 27 марта

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В Москве и Московской области 27 марта ожидаются ветер до 25 м/с, снег, метель и гололедица, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00:00 до 08:00 27 марта в городе Москве ожидается сохранение северо-западного ветра порывами 15-20 м/с», — информируют спасатели.

С 08:00 до 18:00 27 марта прогнозируется усиление порывов ветра до 25 м/с.

Аналогичный прогноз ожидается на территории Московской области.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал циклонический вихрь в столичном регионе в ближайшие выходные.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение зимней погоды в столичный регион.

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