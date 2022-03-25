Синоптик Синенков спрогнозировал циклонический вихрь в столичном регионе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие выходные.
Синоптик Синенков спрогнозировал циклонический вихрь в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Характер погоды в выходные будет совершенно не таким, каким он был в последние дни. Дело в том, что если на прошлой неделе на погоду у нас оказывал влияние огромный антициклонический вихрь, то сейчас с северо-запада приближается такой же огромный циклонический вихрь», — уточнил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, центр вихря пройдёт севернее, но влияние скажется на погоде на всей европейской части страны.

«Днём в субботу будет +4...+6 ˚С, в ночь на воскресенье — -4...-5 ˚С», — сообщил Синенков.

Как отметил эксперт, в воскресенье днём ожидается -2...-4 ˚С, в ночь на понедельник — до -6...-8 ˚С.

Скорость ветра в выходные может составить до 15—20 м/с.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани 26 и 27 марта ожидаются дожди.

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