Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение зимней погоды в столичный регион

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение зимней погоды в столичный регион.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что характер погоды начнёт меняться днём 25 марта.

«Атмосферное давление станет понижаться. Погода будет облачная с прояснениями, и к вечеру начнётся небольшой дождь. За счёт увеличения облачности температура воздуха будет от +2 до +7 ˚С. При этом ветер пока не начнёт усиливаться», — сообщила эксперт.

По её словам, усиление ветра и заметные перемены в погоде ожидаются в субботу и воскресенье.

«Днём будет облачно и дождливо. Температура воздуха в регионе будет от +4 до +9 ˚С. Но из-за сильного северо-западного ветра, порывы которого местами будут достигать 13 — 18 м/с, будет казаться, что на улице стало значительно холоднее», — пояснила Позднякова.

Она добавила, что ночью в воскресенье ожидается до -5 ˚С, днём -3...+2 ˚С. Порывы ветра местами будут достигать 15 — 20 м/с.

Ранее метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» посоветовал оставить зимнюю резину на автомобилях в Центральной России.