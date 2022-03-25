Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства

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Министерство обороны России вручило премии в области культуры и искусства, которые присуждаются за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию россиян. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как отмечается, церемонию вручения наград провёл первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

«Культура и армия всегда были рядом, всегда были вместе. И к счастью, мы пережили период, когда эти два понятия пытались друг от друга отодвинуть. И сегодня мы видим, что ничего из этого не получилось», — заявил Цаликов.

В этом году среди награждённых — музыкант Александр Розенбаум, актёр Игорь Петренко и режиссёр Никита Михалков.

Ранее Путин подписал указ о присуждении премии президента России для молодых деятелей культуры за 2021 год.

Лауреатами премии стали балерина Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская и режиссёр Дмитрий Сердюк.

Кроме того, глава государства заявил, что российские мастера культуры веками дарили человечеству нравственные идеалы и смыслы, вклад страны в развитие мировой цивилизации неоценим.

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