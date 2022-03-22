Метеоролог Шувалов спрогнозировал снижение температуры в Москве и Подмосковье к выходным

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал снижение температуры в Москве и Подмосковье к выходным
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«В Москве и Подмосковье до четверга включительно — замечательная весенняя, позднемартовская погода с обилием солнца и температурами выше +10 °C в разгар светового дня. За это время уйдёт значительная часть снежного покрова, он станет меньше 10 см, но это последние тёплые дни в Подмосковье. Начиная с пятницы — понижение температуры, изменения погоды», — отметил специалист.

По словам метеоролога, станет облачно и пасмурно.

«Сначала пойдёт дождь, потом, в субботу и в воскресенье, он сменится мокрым снегом и снегом и температура резко упадёт вниз», — рассказал эксперт.

 Он добавил, что в ночь на воскресенье ожидается до -2…-4 °C.

«Дневные температуры — не выше +2…+4 °C, сильный северо-западный и северный ветер, порывы которого могут достигать значительных величин — более 15 м/с», — заключил Шувалов.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице.

 

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