Метеоролог Шувалов спрогнозировал снижение температуры в Москве и Подмосковье к выходным
- АГН «Москва»
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«В Москве и Подмосковье до четверга включительно — замечательная весенняя, позднемартовская погода с обилием солнца и температурами выше +10 °C в разгар светового дня. За это время уйдёт значительная часть снежного покрова, он станет меньше 10 см, но это последние тёплые дни в Подмосковье. Начиная с пятницы — понижение температуры, изменения погоды», — отметил специалист.
По словам метеоролога, станет облачно и пасмурно.
«Сначала пойдёт дождь, потом, в субботу и в воскресенье, он сменится мокрым снегом и снегом и температура резко упадёт вниз», — рассказал эксперт.
Он добавил, что в ночь на воскресенье ожидается до -2…-4 °C.
«Дневные температуры — не выше +2…+4 °C, сильный северо-западный и северный ветер, порывы которого могут достигать значительных величин — более 15 м/с», — заключил Шувалов.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице.