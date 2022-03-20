Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на следующей неделе в столице.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Практически всю следующую рабочую неделю погоду будет определять периферия антициклона. То есть сначала мы будем находиться в его менее тёплой части, а затем — в более тёплой», — рассказала метеоролог.

Она отметила, что по своему характеру погода ожидается с переменной облачностью и без осадков.

«Ночи станут заметно теплее. Ночная температура в Москве порядка +0...+2 °С, по области не ниже -3 °С. А дневная будет удерживаться на уровне +7...+9 °С. То есть, я считаю, будет очень комфортная погода», — добавила Позднякова.

По прогнозам синоптика, тёплая погода распространится только на период рабочей недели.

«Все расчёты показывают, что к выходным атмосферное давление будет понижаться и погоду будет определять атмосферный фронт циклона. Он принесёт нам увеличение облачности и осадки. Ожидается дождь, мокрый снег и понижение температуры. В следующие выходные дни температура воздуха в ночные часы уже будет отрицательной, где-то до -5 °С, а в дневные около +0 °С. Этот период относительно холодной погоды продлиться где-то 3-4 дня, а потом весна возьмёт своё», — заключила собеседница RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую весеннюю погоду в ближайшие дни в столице.

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