В Гидрометцентре предрекли тёплую погоду в ближайшие дни в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую весеннюю погоду в ближайшие дни в столице.

«В ближайшие дни погода будет такой, о которой можно говорить с радостью. Она будет антициклональной... Такая весенняя красивая погода будет», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По данным Гидрометцентра, температурный фон в ближайшие пять дней будет +5...+12 °С.

Вильфанд отметил, что снежный покров всё же будет сохраняться как минимум до конца следующей недели.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова высказалась о возможности появления снежного покрова в Москве в апреле.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.