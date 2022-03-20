В Гидрометцентре предрекли тёплую погоду в ближайшие дни в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую весеннюю погоду в ближайшие дни в столице.

«В ближайшие дни погода будет такой, о которой можно говорить с радостью. Она будет антициклональной... Такая весенняя красивая погода будет», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По данным Гидрометцентра, температурный фон в ближайшие пять дней будет +5...+12 °С.

Вильфанд отметил, что снежный покров всё же будет сохраняться как минимум до конца следующей недели.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова высказалась о возможности появления снежного покрова в Москве в апреле.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.

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