Метеоролог Шувалов спрогнозировал «настоящую весну» в конце марта в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после десятиградусных ночных морозов в конце марта в столицу придёт тепло.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал «настоящую весну» в конце марта в Москве
  • РИА Новости

Уже в субботу в дневные часы ожидается примерно +6...+7 °С, отметил специалист в беседе с НСН

«В воскресенье — уже ближе к +10 °С. То есть выходные будут яркими, солнечными, безоблачными. На следующей неделе нам не нужно будет ждать осадков, высокое давление сохранится. Погода будет тёплой, со среднесуточной температурой на 4—6 °С выше обычной для этого времени года. Можно сказать, что третья декада марта будет по-настоящему весенней», — сказал Шувалов.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU  рассказала о регионах, где весна наступает раньше всего.

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