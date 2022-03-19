Умер российский дирижёр Михаил Юровский
«Ушёл из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945—2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», — говорится в сообщении.
Как отметили в оркестре, талант Юровского заставлял «по-новому звучать давно знакомые произведения» Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.
Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки России, заслуженного деятеля культуры Польши Нины Веселовской.