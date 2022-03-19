Умер российский дирижёр Михаил Юровский

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Дирижёр Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

«Ушёл из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский (1945—2022). Десять последних лет Михаил Владимирович много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова в нашей стране и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов «Истории с оркестром» в Концертном зале имени Петра Ильича Чайковского», — говорится в сообщении.

Как отметили в оркестре, талант Юровского заставлял «по-новому звучать давно знакомые произведения» Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной артистки России, заслуженного деятеля культуры Польши Нины Веселовской. 

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