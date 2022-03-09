Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская

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Умерла заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Веселовская. 
Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская
  • Кадр из фильма «Хождение по мукам»
  • © «Мосфильм»

Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Веселовская известна в том числе по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам» и «Шестое июля».

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — заявили в организации.

Прощание с Веселовской пройдёт 11 марта в ритуальном зале Боткинской больницы.

В конце февраля сообщалось, что народный артист России Борис Соколов скончался в возрасте 77 лет.

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