Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская
- Кадр из фильма «Хождение по мукам»
- © «Мосфильм»
Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
Веселовская известна в том числе по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам» и «Шестое июля».
«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности», — заявили в организации.
Прощание с Веселовской пройдёт 11 марта в ритуальном зале Боткинской больницы.
В конце февраля сообщалось, что народный артист России Борис Соколов скончался в возрасте 77 лет.