Роскомнадзор: сбои в мессенджере WhatsApp в России не связаны с ограничениями против Meta

Сбои в мессенджере WhatsApp на территории России не связаны с ограничениями против компании Meta Platforms, владеющей сервисом. Об этом RT заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы наблюдаются также за пределами России, что напоминает ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за который взяла сама компания.

Ранее Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.