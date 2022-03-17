Роскомнадзор: сбои в мессенджере WhatsApp в России не связаны с ограничениями против Meta
- © Fabian Sommer/dpa
«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проблемы наблюдаются также за пределами России, что напоминает ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за который взяла сама компания.
Ранее Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.