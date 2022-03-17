Роскомнадзор: сбои в мессенджере WhatsApp в России не связаны с ограничениями против Meta

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Сбои в мессенджере WhatsApp на территории России не связаны с ограничениями против компании Meta Platforms, владеющей сервисом. Об этом RT заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор: сбои в мессенджере WhatsApp в России не связаны с ограничениями против Meta
  • © Fabian Sommer/dpa

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы наблюдаются также за пределами России, что напоминает ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за который взяла сама компания.

Ранее Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Глава Instagram Адам Моззери прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.

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