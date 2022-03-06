Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello

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Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello из-за рассылки пользователям недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello
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«4 марта Роскомнадзор... направил администрации американского интернет-ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооружённых cил России на территории Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, администрация Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила.

В пресс-службе добавили, что «в связи с неисполнением требований Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории России будет ограничен».

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничен.

Также 4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook на территории России.

3 марта ведомство обратилось к Telegram с просьбой ликвидировать каналы с ложными данными о военных России.

Как уточняли в РКН, решение о блокировке YouTube не принималось.

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