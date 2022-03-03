Пожароопасный сезон в лесах Ульяновской области начнётся в апреле

Пожароопасный сезон в лесах Ульяновской области начнётся 1 апреля. Такое решение принято в связи с погодными условиями.

Об этом сообщает mosaica.ru.

С Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу согласован сводный план тушения лесных пожаров. Общая группировка сил и средств — 3068 человек и 553 единицы техники.

«Арендаторам рекомендовали рассмотреть возможность их участия в развитии региональной системы видеомониторинга и раннего обнаружения пожаров. Также дано поручение лесничествам провести учения по тактике и технике тушения лесных пожаров до начала пожароопасного сезона», — заявил и. о. министра природы и цикличной экономики региона Пётр Микка.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе по восстановлению лесов в регионе.