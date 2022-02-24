Депутат Водолацкий поддержал слова Захаровой о значении спецоперации на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что операция на Украине — это не начало войны, а её завершение.

Он напомнил, что война в Донбассе длилась восемь лет.

«Восемь лет наши соотечественники жили под угрозой смерти, жили в страхе, боялись за своих родных и близких», — добавил депутат.

По мнению Водолацкого, ни одно государство в мире не отказалось бы от защиты такого количества своих граждан и своих соотечественников.

Парламентарий также подчеркнул, что Запад решил сделать из Украины «полигон», что несло угрозу, в том числе национальной безопасности России.

«Если бы не действия нашего президента, то последствия были бы очень тяжёлые», — рассказал он.

Ранее Захарова заявила, что операция на Украине — это не начало войны, а её завершение.