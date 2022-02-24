Депутат Водолацкий поддержал слова Захаровой о значении спецоперации на Украине
- РИА Новости
Он напомнил, что война в Донбассе длилась восемь лет.
«Восемь лет наши соотечественники жили под угрозой смерти, жили в страхе, боялись за своих родных и близких», — добавил депутат.
По мнению Водолацкого, ни одно государство в мире не отказалось бы от защиты такого количества своих граждан и своих соотечественников.
Парламентарий также подчеркнул, что Запад решил сделать из Украины «полигон», что несло угрозу, в том числе национальной безопасности России.
«Если бы не действия нашего президента, то последствия были бы очень тяжёлые», — рассказал он.
Ранее Захарова заявила, что операция на Украине — это не начало войны, а её завершение.