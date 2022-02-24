Депутат Водолацкий поддержал слова Захаровой о значении спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что операция на Украине — это не начало войны, а её завершение.
Депутат Водолацкий поддержал слова Захаровой о значении спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Он напомнил, что война в Донбассе длилась восемь лет.

«Восемь лет наши соотечественники жили под угрозой смерти, жили в страхе, боялись за своих родных и близких», —  добавил депутат.

По мнению Водолацкого, ни одно государство в мире не отказалось бы от защиты такого количества своих граждан и своих соотечественников.

Парламентарий также подчеркнул, что Запад решил сделать из Украины «полигон», что несло угрозу, в том числе национальной безопасности России.

«Если бы не действия нашего президента, то последствия были бы очень тяжёлые», — рассказал он.

Ранее Захарова заявила, что операция на Украине — это не начало войны, а её завершение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить