Глава МИД Лавров: Россия всегда будет готова к диалогу

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Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с пакистанским коллегой заявил о готовности Москвы вернуться к диалогу, который вернёт мировое сообщество к справедливости и принципам Устава ООН.
Глава МИД Лавров: Россия всегда будет готова к диалогу
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«К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют «порядком, основанным на правилах», — приводит слова Лаврова МИД России.

То, как страны Запада не ограничиваются территориями государств — членов НАТО и «претендуют на большие масштабы», а также как продвигают «так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе» свидетельствует об их «аппетите» в отношении всей планеты, заявил глава МИД России.

«Надеемся, что ещё есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам... Мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернёт нас к справедливости и принципам Устава ООН», — сказал Лавров.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе.

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