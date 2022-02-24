Песков сообщил о готовности России к диалогу с властями Украины

Власти России готовы к диалогу с украинским руководством в случае, если оно будет готово обсуждать поставленные Москвой вопросы, в том числе о нейтральном статусе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений... Здесь вопрос — готово ли руководство Украины на это», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Москва готова обсуждать эти вопросы с Киевом, если украинская сторона готова к диалогу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции.

По словам Пескова, её цель заключается в демилитаризации Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.