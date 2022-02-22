В Удмуртии откроют Год культурной столицы финно-угорского мира

28 февраля в деревне Байтеряково Алнашского района Удмуртии состоится церемония открытия Года культурной столицы финно-угорского мира.

Как пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов республики, на мероприятие приедут представители финно-угорских народов Удмуртии.

Гостей среди прочего ждёт представление творческих коллективов, а также обряд завязывания полотенец на Небесном столбе благодарения («Йыбырттон ин юбо»), который станет арт-объектом на год в культурной столице.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме «Уникальная Россия», прошедшем в Москве в феврале, представили работы более чем 1 тыс. мастеров из 53 регионов страны.