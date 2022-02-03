На выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве представили работы из 53 регионов

На выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве представили работы более чем 1 тыс. мастеров из 53 регионов. Посетители могут увидеть живопись, фотографии, скульптуры и экспонаты разных направлений искусства.

Об этом сообщает «МИР 24».

«Это не просто выставка, это, по сути, полноценный фестиваль, где проходит ежедневная насыщенная программа. Идут показы мод, идёт интересная деловая программа по актуальным вопросам, связанным с поддержкой нашей национальной культуры», — заявил заместитель председателя правления ассоциации организаций НХП, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Алексей Комаров.

Отмечается, что данная экспозиция стала первым крупным событием программы Года культурного наследия народов России, которым стал 2022 год.

Культурное мероприятие будет проходить до 13 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».