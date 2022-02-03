На выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве представили работы из 53 регионов

Короткая ссылка
На выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве представили работы более чем 1 тыс. мастеров из 53 регионов. Посетители могут увидеть живопись, фотографии, скульптуры и экспонаты разных направлений искусства.
На выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве представили работы из 53 регионов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МИР 24».

«Это не просто выставка, это, по сути, полноценный фестиваль, где проходит ежедневная насыщенная программа. Идут показы мод, идёт интересная деловая программа по актуальным вопросам, связанным с поддержкой нашей национальной культуры», — заявил заместитель председателя правления ассоциации организаций НХП, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Алексей Комаров.

Отмечается, что данная экспозиция стала первым крупным событием программы Года культурного наследия народов России, которым стал 2022 год.

Культурное мероприятие будет проходить до 13 февраля.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 13 тыс. билетов продали по «Пушкинской карте».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить