В ЯНАО синоптики прогнозируют сильное похолодание в конце недели
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- РИА Новости
Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, передаёт URA.RU.
«Во вторник, 22 февраля, температура воздуха днём — от -4 °С до -9 °С, ночью 23 февраля — до -18 °С. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.
В ночь на 24 февраля по северо-востоку региона температура понизится до -23 °С, а днём этого же дня местами будет до -3 °С.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе.