В ЯНАО синоптики прогнозируют сильное похолодание в конце недели

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По данным синоптиков, на текущей неделе ночью жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкое похолодание.
В ЯНАО синоптики прогнозируют сильное похолодание в конце недели
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, передаёт URA.RU.

«Во вторник, 22 февраля, температура воздуха днём — от -4 °С до -9 °С, ночью 23 февраля — до -18 °С. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на 24 февраля по северо-востоку региона температура понизится до -23 °С, а днём этого же дня местами будет до -3 °С. 

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе.

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