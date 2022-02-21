В ЯНАО синоптики прогнозируют сильное похолодание в конце недели

По данным синоптиков, на текущей неделе ночью жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ожидает резкое похолодание.

Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, передаёт URA.RU.

«Во вторник, 22 февраля, температура воздуха днём — от -4 °С до -9 °С, ночью 23 февраля — до -18 °С. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на 24 февраля по северо-востоку региона температура понизится до -23 °С, а днём этого же дня местами будет до -3 °С.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе.