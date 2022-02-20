Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе

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Дарья Ускова
Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и Московской области на ближайшую неделю.
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание с 23 февраля в Московском регионе
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Тёплая погода, как любят говорить другие синоптики, аномально тёплая погода сохранится вплоть до Дня защитника Отечества... 23 февраля начнёт холодать, а вот 24-е, 25-е, 26-е будут вполне зимними днями», — рассказал Шувалов.

До среды ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, затем в Московской области в ночь на 25—26-е вероятны морозы до -8...-10 °С, пояснил синоптик.

«Ничего сверхнеобычного. Два года назад, в 2020 году, в этот самый день было почти +7°С... Было существенно теплее, чем то, что мы сейчас наблюдаем», — заключил эксперт.

Ранее в Москве продлили до 20 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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