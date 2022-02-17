Синоптик Тишковец назвал аномально тёплой погоду в Московском регионе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал погоду в столичном регионе.
Синоптик Тишковец назвал аномально тёплой погоду в Московском регионе
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«Это аномальное тепло для середины февраля, потому что среднесуточная температура воздуха на 10 ˚С будет превышать климатическую норму. То, что мы будем наблюдать в пятницу — +3 ˚С, — это показатели как 7 апреля. Природа нас перебросила на полтора месяца вперёд от календаря, и у меня пока нет никаких оснований считать, что эта тенденция будет переломлена», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, весна в этом году будет преждевременной.

Как отметил Тишковец, по многолетним значениям считается, что метеовесна наступает после 27 марта.

«В этом году, я думаю, это произойдёт гораздо раньше», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 18 февраля.

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