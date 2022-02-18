Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля
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«В среду температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным. Вместо супертёплой будет просто тёплой. Днём 23 февраля будет около нуля», — цитирует Вильфанда РИА Новости.
По его словам, температура воздуха 23 февраля будет соответствовать мартовским значениям.
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