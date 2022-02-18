Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России 23 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центральной части России 23 февраля.

«В среду температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным. Вместо супертёплой будет просто тёплой. Днём 23 февраля будет около нуля», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, температура воздуха 23 февраля будет соответствовать мартовским значениям.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал аномально тёплой погоду в Московском регионе.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о движущихся на некоторые регионы России штормах.