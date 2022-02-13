В Петербурге до 14 февраля продлили «жёлтый» уровень опасности из-за мокрого снега

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«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили до 14 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В Петербурге до 14 февраля продлили «жёлтый» уровень опасности из-за мокрого снега
  • Legion-Media

«По информации Росгидрометцентра, до 02:00 14 февраля на территории Санкт‑Петербурга продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололёдно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега»,  — приводит сообщение РИА Новости.

Водителям рекомендовали воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

«Жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в городе 12 февраля.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова  рассказала об аномально тёплой погоде в европейской части России до 20 февраля.

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