В Петербурге до 14 февраля продлили «жёлтый» уровень опасности из-за мокрого снега

«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили до 14 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, до 02:00 14 февраля на территории Санкт‑Петербурга продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололёдно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега», — приводит сообщение РИА Новости.

Водителям рекомендовали воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

«Жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в городе 12 февраля.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала об аномально тёплой погоде в европейской части России до 20 февраля.