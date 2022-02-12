В Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и мокрого снега

В Санкт-Петербурге до 14 часов 13 февраля объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра и налипания мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и налипания мокрого снега», — приводит сообщение РИА Новости.

Водителям рекомендовали воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала об аномально тёплой погоде в европейской части России до 20 февраля.