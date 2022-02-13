Москва, Сочи и Стамбул названы популярными у россиян направлениями для путешествий весной

Аналитики выяснили, куда россияне хотели бы отправиться отдыхать в весенний период. Для этого были проанализированы поисковые запросы на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении RT), самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Стамбул.

На столицу приходится 8% поисковых запросов. При этом средняя стоимость перелёта составляет 4,5 тыс. рублей в одну сторону.

На втором месте Сочи и 7,6% запросов. Билет в Сочи обойдётся в среднем в 5,1 тыс. рублей.

Улететь в Стамбул можно за 9,5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург — за 4,6 тыс. рублей.

Замыкает пятёрку Калининград. Средняя стоимость билета составляет 5,6 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинг весенних направлений вошли Симферополь (6,4 тыс. рублей), Ереван (7,6 тыс. рублей), Краснодар (5,2 тыс. рублей) и Анталья (11,7 тыс. рублей).

Среди популярных направлений для путешествий на поезде лидируют Санкт-Петербург с долей поисковых запросов 23% (1200 рублей за билет в одну сторону на человека), Москва (18,5%, 1700 рублей) и Сочи (9,4%, ж/д билет стоит в среднем 2300 рублей).

Ранее аналитики отметили рост спроса на товары для путешествий на поезде в России.