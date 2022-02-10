Аналитики отметили рост спроса на товары для путешествий на поезде в России

Короткая ссылка
Исследование, проведённое аналитиками Aliexpress Россия и «Туту.ру», показало, что в январе 2022 года в России повысился спрос на товары для путешествий на поезде.
Аналитики отметили рост спроса на товары для путешествий на поезде в России
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января возрос в пять раз, к чемоданам — на треть.

Самыми популярными оказались нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тыс. рублей и модели на колёсах с кодовым замком по цене от 4 тыс. до 8 тыс. рублей.

Также популярностью пользуются складная посуда (чашки и кружки) и массажные подушки.

Самый популярный железнодорожный маршрут — Москва — Петербург.

Как ранее сообщали «Известия», 82% россиян планируют путешествия в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить