Аналитики отметили рост спроса на товары для путешествий на поезде в России

Исследование, проведённое аналитиками Aliexpress Россия и «Туту.ру», показало, что в январе 2022 года в России повысился спрос на товары для путешествий на поезде.

Как пишет «Газета.Ru», интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января возрос в пять раз, к чемоданам — на треть.

Самыми популярными оказались нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тыс. рублей и модели на колёсах с кодовым замком по цене от 4 тыс. до 8 тыс. рублей.

Также популярностью пользуются складная посуда (чашки и кружки) и массажные подушки.

Самый популярный железнодорожный маршрут — Москва — Петербург.

Как ранее сообщали «Известия», 82% россиян планируют путешествия в 2022 году.