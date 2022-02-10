Сын Зинаиды Кириенко рассказал о состоянии здоровья актрисы

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Максим Тарасевский, сын актрисы Зинаиды Кириенко, рассказал о состоянии здоровья матери.
Сын Зинаиды Кириенко рассказал о состоянии здоровья актрисы
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что артистка чувствует себя неважно после диагностирования у неё COVID-19.

«Да, есть коронавирус, «омикрон». Она дома находится», — уточнил Тарасевский.

Кириенко получила известность после роли в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Свой творческий путь она начала в 1958 году, после окончания ВГИКа. Актриса служила в Московском драматическом театре на Малой Бронной и в Театре-студии киноактёра.

Ранее певец Дима Билан заявил, что уже переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты.

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