Дима Билан заявил, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты

Российский певец Дима Билан заявил, что он уже переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты.

«Я не на ИВЛ, но у меня был COVID-19. Я его прожил достаточно тихо, сдал два теста. Сложно сказать когда — в начале этого месяца... Но сейчас я на 100% здоров», — сказал он в прямом эфире в Instagram.

Отсутствие активности в соцсетях артист объяснил занятостью и большим количеством репетиций перед концертом. По словам Билана, он всё ещё наблюдается в столичной больнице, но чувствует себя хорошо.

«Концерт состоится, всё будет классно, всё будет хорошо... Так что 14—15-го в «Крокусе» мы встречаемся!» — обратился он к подписчикам.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Билана из-за коронавируса в состоянии средней тяжести.

Концертный директор певца Дмитрий Бушуев опроверг информацию о госпитализации артиста.