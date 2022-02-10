Дима Билан заявил, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты

Короткая ссылка
Российский певец Дима Билан заявил, что он уже переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты.
Дима Билан заявил, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты
  • РИА Новости

«Я не на ИВЛ, но у меня был COVID-19. Я его прожил достаточно тихо, сдал два теста. Сложно сказать когда — в начале этого месяца... Но сейчас я на 100% здоров», — сказал он в прямом эфире в Instagram.

Отсутствие активности в соцсетях артист объяснил занятостью и большим количеством репетиций перед концертом. По словам Билана, он всё ещё наблюдается в столичной больнице, но чувствует себя хорошо.

«Концерт состоится, всё будет классно, всё будет хорошо... Так что 14—15-го в «Крокусе» мы встречаемся!» — обратился он к подписчикам.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Билана из-за коронавируса в состоянии средней тяжести.

Концертный директор певца Дмитрий Бушуев опроверг информацию о госпитализации артиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить