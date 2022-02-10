Синоптик Позднякова предупредила о температуре выше климатической нормы в выходные

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Минимальная температура в Москве в ночные часы — -4…-2 °С, по области — -6…-1 °С. Дневная температура в городе — -3…-1 °С, по области — -4…+1 °С. В последующие дни температура постепенно начнёт повышаться — в основном за счёт того, что в дневные часы будет побольше солнца и будет более сильный солнечный прогрев», — рассказал специалист.

Как подчеркнула Позднякова, в выходные температура будет выше климатической нормы на 4—5 °С.

Кроме того, по её словам, в понедельник ожидается около 0 °С.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплый февраль в ЦФО.