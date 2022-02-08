Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве снова похолодает

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Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве снова похолодает.
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве снова похолодает
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В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что «в более холодном воздухе» столица окажется в субботу и воскресенье.

«То есть как бы в тылу циклона уходящего, который нам принёс порцию тепла, поэтому температура станет понижаться», — отметила Позднякова.

По её словам, в субботу, 12 февраля, в Московском регионе будет -1...-6 °С, а в воскресенье, 13 февраля, — -4...-9 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о морозах до -26 °С в Челябинской области.

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