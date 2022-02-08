Метеоролог Шувалов спрогнозировал тёплый февраль в ЦФО

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплый февраль в ЦФО.

«Февраль 2022 года может войти в пятёрку самых тёплых февралей XXI века, так как в ближайшие пять дней показатели будут превышать норму на 6—9°. Температура воздуха в Москве и практически во всём Центральном федеральном округе составит +1...+3 °С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, такие показатели могут сохраниться вплоть до 12 февраля.

Как отметил Шувалов, в XXI веке средняя температура февраля превышала норму на 5—6°.

В беседе с «Радио 1» эксперт добавил, что горизонт прогнозирования погоды составляет 7—10 дней.

«В пределах этого времени пока будет преобладать тёплая погода, но в оттепелях будет перерыв, и этот перерыв придётся на воскресенье — понедельник. В эти дни ожидается -1…-6 °С и -2…-7 °С», — пояснил он.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве снова похолодает.