Группа «Земляне» записала видеообращение к олимпийской сборной России

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Солисты рок-группы «Земляне» записали видеообращение со словами поддержки в адрес российских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх 2022 года.
Группа «Земляне» записала видеообращение к олимпийской сборной России
  • © Пресс-служба группы «Земляне»

«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернётесь с медалями и новыми достижениями, которыми мы будем гордиться», — говорится в видеоролике.

Артисты напомнили, что спортсмены выступают за честь страны в разгар пандемии, и назвали их настоящими героями.

Ранее барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселёв рассказал о причинах воссоединения коллектива.

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