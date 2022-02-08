Группа «Земляне» записала видеообращение к олимпийской сборной России

Солисты рок-группы «Земляне» записали видеообращение со словами поддержки в адрес российских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх 2022 года.

«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернётесь с медалями и новыми достижениями, которыми мы будем гордиться», — говорится в видеоролике.

Артисты напомнили, что спортсмены выступают за честь страны в разгар пандемии, и назвали их настоящими героями.

Ранее барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселёв рассказал о причинах воссоединения коллектива.