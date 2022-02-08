Группа «Земляне» записала видеообращение к олимпийской сборной России
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«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернётесь с медалями и новыми достижениями, которыми мы будем гордиться», — говорится в видеоролике.
Артисты напомнили, что спортсмены выступают за честь страны в разгар пандемии, и назвали их настоящими героями.
Ранее барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселёв рассказал о причинах воссоединения коллектива.