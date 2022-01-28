Основатель группы «Земляне» рассказал о воссоединении коллектива

Один из основателей группы «Земляне», барабанщик Владимир Киселёв, рассказал о причинах воссоединения музыкального коллектива.

«Идея о воссоединении витала в воздухе. Прежде всего материальная составляющая сыграла роль... Наступил опасный возраст, когда можно ещё немного потянуть — и опоздать. Мы решили ухватить жар-птицу, пока она ещё летает», — заявил Киселёв.

По словам гитариста Игоря Романова, своим объединением участники коллектива хотят показать, что «такая музыка есть, и её можно слушать до сих пор».

«Чем мне заниматься, если не музыкой?.. Недавно голос сверху сказал: делай то, что умеешь лучше всего. А лучше всего я умею писать песни и играть на гитаре», — отметил Романов.

Также Владимир Киселёв рассказал о планах группы. Ожидается, что в 2022-м коллектив выпустит альбом с новыми и перезаписанными песнями. Кроме того, «Земляне» выступят с концертами.

В числе прочего музыканты затронули тему их взаимоотношений с членами предыдущих составов группы.

«В разные времена в группе «Земляне» играло очень много музыкантов. Если мы всех соберём на сцене, нам придётся присвоить лавры хора Александрова. Мы ко всем относимся с уважением, но сегодня группу представляем я и Игорь, как основатели «Землян». А также Борис Аксёнов, который вместе с нами стоял у истоков группы», — подчеркнул Киселёв.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-каналов радиостанции «Русское радио» и музыкальной группы «Земляне».