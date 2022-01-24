РКН требует от YouTube снять ограничения с каналов «Русского радио» и группы «Земляне»

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-каналов радиостанции «Русское радио» и музыкальной группы «Земляне» и объяснить причины введения ограничительных мер.

Как отметили в ведомстве, ранее администрация видеохостинга указала в качестве причины введения ограничительных мер в отношении российских каналов нарушение авторских прав.

«По заявлению «Русской медиагруппы» (владелец «Русское радио»), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещённые на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга», — заявили там.

Ранее представитель компании Meta заявила, что блокировка страницы делегации России на переговорах в Вене была произведена автоматическими средствами по ошибке.