РКН требует от YouTube снять ограничения с каналов «Русского радио» и группы «Земляне»
- Gettyimages.ru
Как отметили в ведомстве, ранее администрация видеохостинга указала в качестве причины введения ограничительных мер в отношении российских каналов нарушение авторских прав.
«По заявлению «Русской медиагруппы» (владелец «Русское радио»), администрации видеохостинга были предоставлены все необходимые документы, подтверждающие права на размещённые на официальном YouTube-канале радиостанции аудиовизуальные материалы. Таким образом, основания для ограничения доступа вызывают вопросы и требуют объяснения со стороны видеохостинга», — заявили там.
Ранее представитель компании Meta заявила, что блокировка страницы делегации России на переговорах в Вене была произведена автоматическими средствами по ошибке.