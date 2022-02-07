МЧС объявило в Севастополе штормовое предупреждение

Региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Севастополя сообщило о неблагоприятных погодных явлениях в городе до 9 февраля.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«С 7 по 9 февраля на территории региона ожидается ухудшение погодных условий», — сказано в сообщении.

8 февраля во второй половине дня скорость северо-западного ветра может достигать 20 м/с.

Наряду с этим, стало известно, что в Удмуртии синоптики прогнозируют снежный накат на дорогах 8 февраля. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета республики по делам ГО и ЧС и на Гидрометцентр региона.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве на текущей неделе ожидается оттепель, температурный фон будет превышать норму на 6—7 °С.