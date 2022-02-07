Метеоролог Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на текущей неделе ожидается оттепель. Температура воздуха будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала оттепель в Москве
  • РИА Новости

«Температура в течение суток, за исключением 12-го числа, — около -4...+1 °С. То есть в Москве она будет около нуля, в центре — слабо положительная. Только 12 февраля мы будем находиться в тыловой части циклона, из-за чего температура воздуха понизится и будет отрицательной в течение суток: –1...–6 °С. В течение всей рабочей недели температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на шесть-семь», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются ветреная погода и мороз до -35 °С.

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