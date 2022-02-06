В Москве 7 февраля ожидается до -4 °С

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В столице в воскресенье, 7 февраля, ожидается облачная погода и температура воздуха до -4 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -2...-4 °C.

Ожидается облачная погода, небольшой снег, гололедица.

Ветер южный, 5—10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в начале предстоящей рабочей недели.

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