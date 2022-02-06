В Гидрометцентре рассказали о приходе «мартовской» погоды в столицу с 7 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 7 февраля на территории Москвы и Подмосковья ожидается погода, характерная для середины марта.

«В течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 ˚С... Мы окажемся в середине марта», — рассказал он в беседе с ТАСС, отметив, что погода будет опережать своё развитие.

Метеоролог добавил, что уже в понедельник, 7 февраля, прогнозируется оттепельная погода, приблизительно 0 ˚С, а в течение недели воздух днём будет прогреваться до 4-5 ˚С.

Ранее Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей рассказал о погоде в Москве в выходные.