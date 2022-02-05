Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели

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Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в начале предстоящей рабочей недели.
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели
  • РИА Новости

«На следующей неделе погоду будет определять новый атлантический циклон, который принесёт нам порцию тепла и следующую порцию снега. Влияние этого циклона начнёт сказываться уже завтра к вечеру. В воскресенье в ночные часы температура будет ещё довольно низкой, а дневная будет держаться на уровне -5…-7 °C. И это будет такой последний значимый морозный день предстоящего периода», — рассказала специалист.

По словам метеоролога, «уже в ночь на понедельник существенно потеплеет».

«В Москве ночная температура -5…-7 °C, а дневная повысится до -1…+1 °C. Ожидается, что это будет первая февральская оттепель. Во вторник временами может приниматься снег. В среднем 2—4 мм по региону. Температура воздуха в центре останется порядка -3…+1 °C», — отметила Позднякова.

Она добавила, что в последующие дни снег будет небольшой. Температура на протяжении среды и четверга будет одинаковая, порядка -4…+1 °C и в ночные, и в дневные часы.

«То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы на 5—6 °C», — заключила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал переменчивую погоду в столичном регионе в выходные.

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