Синоптик Синенков спрогнозировал переменчивую погоду в столичном регионе в выходные

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал переменчивую погоду в столичном регионе в выходные.
Синоптик Синенков спрогнозировал переменчивую погоду в столичном регионе в выходные
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с «Радио 1» он заявил, что в субботу, 5 января, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днём в столице -5...-7 ˚С, по области -4...-9 ˚С.

«В ночь на воскресенье начнётся изменение погодных условий. В столице будет до 10 градусов мороза, а в Подмосковье до 12 градусов ниже нуля. Но уже днём температура существенно повысится до -1...-3 ˚С по Москве, и от 0 до -5 по области. При этом погода будет облачной. Пройдёт снегопад», — отметил Синенков.

По его словам, будет высокая вероятность метели, усилится юго-западный ветер.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики спрогнозировали снег с дождём на Кубани в ближайшие дни.

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