Сын актёра Щербакова отметил профессионализм лечащих его отца врачей

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Сын актёра Бориса Щербакова Василий отметил профессионализм врачей одной из столичных клиник, куда был госпитализирован его отец.
Сын актёра Щербакова отметил профессионализм лечащих его отца врачей
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«У него был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител. Благодаря вакцинации и ревакцинации и в том числе, благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус», — заявил Василий Щербаков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, артиста должны выписать в течение дня-двух, передаёт Life.ru.

Ранее стало известно, что Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом.

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