Сын актёра Щербакова отметил профессионализм лечащих его отца врачей
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«У него был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител. Благодаря вакцинации и ревакцинации и в том числе, благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус», — заявил Василий Щербаков в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, артиста должны выписать в течение дня-двух, передаёт Life.ru.
Ранее стало известно, что Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом.