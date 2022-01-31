Сын актёра Щербакова отметил профессионализм лечащих его отца врачей

Сын актёра Бориса Щербакова Василий отметил профессионализм врачей одной из столичных клиник, куда был госпитализирован его отец.

«У него был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на следующий день после госпитализации. У него высокое число антител. Благодаря вакцинации и ревакцинации и в том числе, благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы организм уже победил коронавирус», — заявил Василий Щербаков в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, артиста должны выписать в течение дня-двух, передаёт Life.ru.

Ранее стало известно, что Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом.