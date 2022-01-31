Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом
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- РИА Новости
«Он себя не очень хорошо почувствовал. Температуры не было, наоборот — низкая, слабость. Боялись, что коронавирус, поэтому вызвали скорую, — рассказала Бронзова.
По её словам, Щербаков уже здоров, вчера он получил отрицательный тест. При этом актёр пока остаётся в больнице. Супруга рассказала, что «два-три дня будет реабилитация после болезни».
Также она отметила, что у Щербакова есть антитела, он делал прививку и в декабре ревакцинировался.
«Лёгкие чистые. Вчера — уже отрицательный тест. Антитела победили, мы победили!» — подчеркнула Бронзова.
В октябре сообщалось, что народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией.