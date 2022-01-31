Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом, пневмонии у него нет, через два-три дня его могут выписать из больницы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста, актрису Татьяну Бронзову.

«Он себя не очень хорошо почувствовал. Температуры не было, наоборот — низкая, слабость. Боялись, что коронавирус, поэтому вызвали скорую, — рассказала Бронзова.

По её словам, Щербаков уже здоров, вчера он получил отрицательный тест. При этом актёр пока остаётся в больнице. Супруга рассказала, что «два-три дня будет реабилитация после болезни».

Также она отметила, что у Щербакова есть антитела, он делал прививку и в декабре ревакцинировался.

«Лёгкие чистые. Вчера — уже отрицательный тест. Антитела победили, мы победили!» — подчеркнула Бронзова.

В октябре сообщалось, что народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией.