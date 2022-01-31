Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом

Короткая ссылка
Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом, пневмонии у него нет, через два-три дня его могут выписать из больницы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на супругу артиста, актрису Татьяну Бронзову.
Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Он себя не очень хорошо почувствовал. Температуры не было, наоборот — низкая, слабость. Боялись, что коронавирус, поэтому вызвали скорую, — рассказала Бронзова.

По её словам, Щербаков уже здоров, вчера он получил отрицательный тест. При этом актёр пока остаётся в больнице. Супруга рассказала, что «два-три дня будет реабилитация после болезни».

Также она отметила, что у Щербакова есть антитела, он делал прививку и в декабре ревакцинировался.

«Лёгкие чистые. Вчера — уже отрицательный тест. Антитела победили, мы победили!» — подчеркнула Бронзова.

В октябре сообщалось, что народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить