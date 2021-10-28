Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией
Российский актёр, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста.
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
- globallookpress.com
«Да (госпитализировали. — RT), но ничего страшного. Пневмония. Тест (на коронавирус. — RT) отрицательный. Его лечат», — приводит ТАСС слова Татьяны Бронзовой.
20 октября актёр Сергей Безруков сообщил, что заболел коронавирусом.
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