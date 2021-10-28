Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

Короткая ссылка
Российский актёр, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста.
Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Да (госпитализировали. — RT), но ничего страшного. Пневмония. Тест (на коронавирус. — RT) отрицательный. Его лечат», — приводит ТАСС слова Татьяны Бронзовой.

20 октября актёр Сергей Безруков сообщил, что заболел коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить