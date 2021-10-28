Актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

Российский актёр, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста.

© Dmitry Golubovich/Russian Look

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