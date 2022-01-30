Премьер-министр России Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался в возрасте 85 лет.
Премьер-министр России Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва
  • РИА Новости

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия в связи с уходом Леонида Вячеславовича Куравлёва. Ваше горе разделяет вся страна — миллионы людей, которые любили этого уникального артиста, восхищались его творчеством», — говорится в телеграмме на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Куравлёва.

«Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год. Каждая его творческая работа пользовалась большой популярностью, дарила радость», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова отметила, что с именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа.

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