Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва

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Глава Минкультуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался на 86-м году жизни.
Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии — Леонид Вячеславович Куравлёв», — говорится в телеграмме министерства.

Любимова добавила, что с именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа. Его проникновенная игра, по словам министра, покорила сердца миллионов зрителей.

«Прошу передать родным и близким мои искренние соболезнования. Светлая память», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.

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