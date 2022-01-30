Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Куравлёва

Глава Минкультуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва, который скончался на 86-м году жизни.

«Ушёл из жизни замечательный актёр, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии — Леонид Вячеславович Куравлёв», — говорится в телеграмме министерства.

Любимова добавила, что с именем Куравлёва связана целая эпоха отечественного кинематографа. Его проникновенная игра, по словам министра, покорила сердца миллионов зрителей.

«Прошу передать родным и близким мои искренние соболезнования. Светлая память», — отмечается в тексте.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв умер в возрасте 85 лет.